«نفط الخليج» تشدِّد إجراءات السلامة في منطقة الزور

النفط و الغاز

قامت الشركة الكويتية لنفط الخليج بتنفيذ مجموعة من اجراءات السلامة الرئيسية لأنشطة العمل القائمة في مرافق التصدير البحرية ومنطقة العمليات التابعة لها الواقعة في منطقة الزور البحرية وذلك. في اطار جهود لتنفيذ التزاماتها التشغيلية في مناطق العمليات المشتركة التابعة لها لا سيما تلك الالتزامات المتعلقة بسلامة أصولها ومنشآتها

وقد تضمنت تلك الاجراءات تركيب أضواء فلاش على جميع عوامات التثبيت، وضع فاصل زمني يقدر بـ 20 دقيقة بين مرور السفن، بث تحذير ملاحي على مدار الساعة عبر قاطرات مناولة المرساة وبارجة يليه AHT Allianz Force متبوعًا بـ AHT Valentine-1 علاوة على بث تحذير ملاحي عبر القنوات الاذاعية 16 و74.

كما حرصت الشركة الكويتية لنفط الخليج على مراقبة السلامة في منطقة العمل التابعة لها في الزور وذلك من خلال قاطرات مناولة تم ترسيتها داخل مرساة البارجة على قوارب صغيرة مع كشافات ليلية لمنع أي حركة للسفن أو القوراب الصغيرة داخل مرساة البارجة، اضافة الى قيامها ببث اشعار بحري عن منطقة العمل المحددة وفقا لنمط المرساة الى الجهات المعنية بذلك.

وفي هذا الاطار وحرصا من الشركة الكويتية لنفط الخليج على التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية تم التواصل مع الادارة العامة لخفر السواحل للتنسيق مع المعنيين فيها حول آلية عمل لحماية المنطقة التابعة للشركة في منطقة الزور ولسلامة رواد البحر مع كثرة مرور القوارب والسفن الخاصة والدراجات البحرية في المياه الاقليمية، اذ تم الاتفاق على قيام الادارة العامة لخفر السواحل بتوفير فرقاطة بحرية قبيل منطقة العمل التابعة للشركة لسلامة منشآت المنطقة ورواد البحر علاوة على استمرار التنسيق بين الجانبين حول مستجدات العمل في المنطقة عبر الخط الساخن لخفر السواحل.

