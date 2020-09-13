«الخام» استقر ويتجه إلى خسارة أسبوعية

النفط و الغاز

استقرت أسعار النفط مع تراجع سوق الأسهم في تعاملات متقلبة وظل الخام في طريقه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، اذ يتوقع المستثمرون استمرار تخمة في المعروض العالمي اذا زاد ضعف الطلب في ظل تنامي حالات الاصابة بفيروس كورونا في بعض الدول. وتراجع خام برنت خمسة سنتات، أو ما يعادل 0.1 في المئة، الى 40.01 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي 14 سنتا، أو 0.4 في المئة، الى 37.44 دولاراً للبرميل. والخامان القياسيان منخفضان بما يزيد عن خمسة في المئة لكل منهما هذا الأسبوع.

كما ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على عكس التوقعات، اذ عادت مصافي التكرير ببطء الى العمليات بعد اغلاق مواقع الانتاج بسبب عواصف في خليج المكسيك ومنطقة أوسع نطاقا.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة مليوني برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.3 مليون برميل في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وفي مؤشر سلبي آخر، بدأ المتعاملون يحجزون ناقلات لتخزين النفط الخام والديزل، في ظل تعثر التعافي الاقتصادي مع استمرار جائحة كوفيد-19.

ومن المرجح أن تُطرح مسألة زيادة المخزونات خلال اجتماع في 17 سبتمبر أيلول للجنة مراقبة السوق التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وتقيد المجموعة الامدادات لخفض المخزونات لكن محللين يقولون ان الاجتماع سيركز على الأرجح على امتثال الأعضاء بدلا من السعي لتخفيضات أكبر.

وقد تراجعت أسعار النفط متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية مع ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ بنحو مليوني برميل في الأسبوع الماضي.

ويثير ارتفاع مخزونات النفط لدى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم مخاوف المستثمرين بشأن سرعة تعافي الطلب على الخام خلال جائحة «كورونا».

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.5% الى 39.86 دولاراً للبرميل.

فيما انخفضت عقود خام «نايمكس» الأميركي تسليم أكتوبر بنحو 0.4% عند 37.16 دولاراً للبرميل.

تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بشكل طفيف، كما هبط عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي الأميركي.

وبحسب بيانات صادرة عن «بيكرهيوز»، انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار منصة واحدة، ليتراجع العدد الاجمالي الى 180 منصة في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من شهر سبتمبر.

كما تراجع اجمالي عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي الأميركي الى 71 منصة، بانخفاض منصة واحدة عن الأسبوع السابق.

ومن ناحية اخرى ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء نقلا عن بيانات الجمارك الروسية أن تركيا استوردت 364 مليون متر مكعب من الغاز من روسيا عبر خط أنابيب بلو ستريم في يوليو تموز مقابل صفر تقريبا في يونيو.

ويمتد من روسيا خطا أنابيب غاز الى تركيا، هما بلو ستريم بطاقة سنوية 16 مليار متر مكعب من الغاز وترك ستريم بطاقة 15.75 مليار متر مكعب سنويا.

وخفضت تركيا بشدة واردات الغاز من روسيا في العام الحالي، لتتحول الى شراء الغاز الطبيعي المسال الأرخص حاليا والاستيراد من دول أخرى.

