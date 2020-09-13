«جرحك».. جديد غانم شاهين

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أصدر الفنان غانم شاهين عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعبر منصات التواصل الاجتماعي أغنية جديدة بعنوان «جرحك» وهي من ألحانه وكلمات الشاعر يوسف الحميد، توزيع مهند سيف، ايقاعات ابراهيم حسن وعبر غانم شاهين عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل لانجاز هذا العمل الفني الذي تمنى أن ينال رضا واعجاب الجمهور. وحققت الأغنية بعد طرحها تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الذين أبدوا اعجابهم بتميز اللحن والكلمات فيما أشاد الموسيقار مطر علي الكواري بالأغنية مؤكدا على أن الشاعر يوسف الحميد أبدع في صياغة الكلمات فيما قدم الفنان غانم شاهين أداء صوتيا مميزا. من جهة أخرى يواصل شاهين تقديم حلقات برنامجه الاذاعي «وقت النغم» عبر أثير اذاعة قطر والذي يقدمه يوميا بصحبة الاعلامية مياسة المعماري وهو برنامج غنائي متخصص يسلط الضوء على الأغاني.

