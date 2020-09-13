غلوم: أهدي الجائزة إلى جمهور السينما في الكويت

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حقق الفنان القدير عبدالله غلوم انجازا اضافيا لرصيده الفني من خلال فوزه بجائزة افضل ممثل في مهرجان فالميرا بالهند عن دوره في فيلم «عجلة» اخراج فهد شطي وتأتى هذه الجائزة اضافة لمجموعة الجوائز التي حصدها هذا النجم الكبير عن دوره في هذا الفيلم الذي حقق اعلى نسبة مشاركات في المهرجانات السينمائية الدولية المتخصصة في اطار الافلام القصيرة كما فاز الفيلم بجائزة افضل فيلم قصير.

وقد عبر الفنان القدير عبدالله غلوم عن سعادته الغامرة بهذا الفوز الذي وصفه بأنه يأتي ترسيخا للمنهجية التي يعمل عليها في دعم التجارب السينمائية الشابة القصيرة منها او الطويلة وقال: منذ اللحظة الاولى التي قرأت بها السيناريو وجدت خلاله الكثير من المضامين والقيم الانسانية عالية الجودة والتى اسعى الى تقديمها في جميع اعمالي وهنا اشيد بالسيناريو الرصين الذي صاغه الكاتب عثمان الشطي وايضا بالحلول الاخراجية البصرية التي قدمها المخرج الشاب فهد الشطي وبقية فريق العمل ومنهم الممثل الشاب حسين الحداد.

واضاف قائلا: منذ انتاجه في منتصف عام 2019 وفيلم «عجلة» يحصد الكثير من الجوائز في مهرجانات مثل امريكان غولدن بيكتشر وسينما العالم، وديب كت واندر ذا ستار، وموسكو فيلم بارتي ومهرجان الافلام الاوروبية والآسيوية وبيكتشر فليك فيلم في مومباي بالهند وضمن الحصاد تشرف بالفوز بثلاث جوائز من ايطاليا والولايات المتحدة والهند، وهذه الجوائز اهديها الى جمهور السينما وعشاقها في الكويت والعالم بالذات من جيل الشباب الذي ارى فيهم الرهان الحقيقي لمستقبل صناعة الفن السابع علما بأن الفيلم شارك حتى الآن في اكثر من 30 مهرجاناً سينمائياً حول العالم حاصدا عشرات الجوائز كأفضل فيلم ومخرج وممثل..

واضاف ايضا: السينما العربية اليوم في أمس الحاجة الى مزيد من التعاون بين اجيال الحرفة الفنية بكل قطاعاتها والعمل على الذهاب الى موضوعات تمس الانسان وقضاياه المعيشية الكبرى. واشير هنا الى انني في فيلم «عجلة» اجسد شخصية رجل عجوز يقوم برحلة مع شاب طموح يتم خلال الرحلة تبادل الافكار والخبرات من اجل تجاوز المصاعب والتحديات التي تعترض طريقه في بحث مشترك عن المستقبل والغد.

