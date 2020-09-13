انطلاق النسخة الافتراضية الأولى لـ «الفجيرة الموسيقي»

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أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عن انطلاق النسخة الافتراضية الأولى من ملتقى «نغمٌ على ثغر الفجيرة» الموسيقي، تحت شعار «الامارات رسالة سلام»، وذلك عبر البث المباشر في منصة الجمعية على انستغرام.

جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الذي عقد في مقر الجمعية بالفجيرة، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس ادارة الجمعية، وسلمى الحفيتي مديرة مقهى الفجيرة الثقافي مديرة الملتقى، وأعضاء الجمعية.

ويشارك في الملتقى عازفين اماراتيين وعرب، وهم ايمان الهاشمي (بيانو) ومحمد شمدين (جيتار)، وعدي سليمان (قانون)، ومحمد القبلاوي (كمان)، وفاضل الحميدي (تشيلو)، وأمجد الجرماني (ناي)، وجاسم الجاسم (عود).

وأوضح خالد الظنحاني أن الملتقى يعد حدثا ثقافيا وفنيا فريدا من نوعه يعكس مساعي جمعية الفجيرة الثقافية الرامية الى أن تكون مصدرا للاشعاع الحضاري والتنويري، حيث يقدم الملتقى سلسلة من عروض الأداء الفني التي تتميز بمزيج مبتكر من الموسيقى المعاصرة والكلاسيكية تقدّمها مواهب موسيقية عربية مختلفة، ويشارك فيه سبعة فنانين على مدار سبعة أيام.

وأكد الظنحاني أن الموسيقى لغة عالمية توحد الشعوب وتبني جسور الحوار والتواصل في ما بينها وتعزز قيم السلام والتسامح والتعايش وقبول الآخر، وهو ما يتماشى مع نهج دولة الامارات في تكريس التسامح والتعايش السلمي، والتآخي بين الجميع باختلاف دياناتهم وثقافاتهم، مشيرا أن الهدف من اختيار شعار الملتقى «الامارات رسالة سلام» هو ارسال رسالة محبة وسلام من الامارات الى شتى أنحاء العالم، تأكيدا على الدور العالمي الذي تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري».

بدورها، قالت سلمى الحفيتي مديرة الملتقى: «نسعى من خلال الملتقى الذي ينفذه مقهى الفجيرة الثقافي برعاية الجاز للمجوهرات بخورفكان، الى انتاج صيغة ثقافية جديدة، قائمة على التنوع الثقافي والتناغم والحوار واحترام الانسان، فضلا عن ابراز أهمية دور الثقافة والفنون وخصوصا الموسيقى، بلغتها العالمية، في تعزيز قيم المحبة والتآخي، ونبذ العنف والكراهية، فضلا عن أهميتها في تنمية أجيال السلام والتسامح في العالم».

وأكدت الحفيتي حرص مقهى الفجيرة الثقافي على المساهمة في تنمية قطاع الموسيقى واحتضان المواهب الشابة في العزف واثراء الثقافة الموسيقية للمختصين والجمهور من خلال الملتقيات الثقافية والفنية التي ينظمها على مدار العام. لافتة الى أن قاعة كونكورد بالفجيرة ستحتضن الحفل الختامي للملتقى بحضور نخبة من الفنانين والموسيقيين والمهتمين.

