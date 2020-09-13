«مسقط إف إم» تنطلق بحُلة جديدة.. اليوم

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بحلة جديدة وبرامج متنوعة وأسماء اعلامية كبيرة تفتح اذاعة مسقط اف ام أبوابها بهوية تم تبنيها لتواكب الساحة الاعلامية العُمانية، بعد بيانٍ صحافي أصدرته سلفا عن انطلاقة نوعية للاذاعة، ليكون الانطلاق الرسمي بهذه الحلة الجديدة اليوم الأحد 13 سبتمبر.

والحلة الجديدة التي أطلقتها اذاعة مسقط جاءت بالشراكة مع مؤسسة السبلة للحلول الرقمية وفق اتفاق بين المؤسستين تزامنا مع اطلاق الاذاعة هويتها البصرية الجديدة بعبارة «من الناس للناس» وهو شعار هذه الانطلاقة ايمانا منها بأن الاعلام الحقيقي يبقى الحدث المتبادل عن المشترك بين الناس بشكل معرفي ومهني. وحول هذه الانطلاقة اكد سعيد موسى مدير عام اذاعة مسقط أف أم حول قائلا: تأتي هذه الانطلاقة لتواكب المرحلة الحالية للساحة الاعلامية في السلطنة وهي انطلاقة نعدها نوعية بما تحتويه من أسماء مُخضرمة لها باع طويل في العمل الاعلامي بشكل عام والاذاعي بشكل خاص ومن خلال الهوية الجديدة ستسعى الاذاعة الى أن تكون الأقرب للناس عبر برامج متنوعة تلامس المجتمع العماني والهوية والتاريخ وستناقش من خلالها القضايا المهمة لتكون جسر عبور للأفكار والأطروحات.

وأضاف: لقد استطعنا استقطاب مجموعة من الاعلاميين المعروفين بالاضافة الى عناصر شابة ومن هذا التنوع نأمل أن نحقق الأهداف بهذه النقلة النوعية كما أن التعاون مع السبلة للحلول الرقمية التي تدير صحيفة «أثير» في الجانب الاعلامي والتسويقي سيعزز كثيرا من هذا العمل المشترك؛ نظرا لخبرتها الطويلة في هذا المجال.

وحول البرامج التي ستطرحها الاذاعة أشار سعيد موسى الى أن هناك برامج يومية صباحية ومسائية، منها برنامج «الصباح رباح» يقدمه الاعلامي خالد الزدجالي، وبرنامج «صوت النهضة» يقدمه الاعلامي محمد المرجبي، وبرنامج «هنا مسقط» يقدمه الاعلامي موسى الفرعي، وبرنامج «دروازة مسقط» يقدمه الفنان عبد الحكيم الصالحي.

