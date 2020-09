Top Movies

إضاءات

The New Mutants فيلم اكشن ورعب وخيال علمي، للمخرج جوش بوني، والنجوم مثل: ما يسي ويليامز وآنيا تايلوز - جوي وشارلي هيتون.

Unhinged فيلم اكشن وإثارة، للمخرج ديريك بورتي، والنجوم مثل روسل كرو وكارن بيستوريوس وجمي سيمبسون.

Bill&Ted Face the Music فيلم مغامرات وكوميدي وموسيقى، للمخرج دين باريسون، والنجوم مثل: كينوريغيز واليكس ونيتر وكريستن شال.

Sponge on the Run فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج تيم هيل، والنجوم مثل: توم كيني وبيل فيجوباكي وكارولين لورنس.

The Personal Mistory David Copper Field فيلم كوميدي ودراما، للمخرج آرماندو آيانيوشي، والنجوم مثل: ديف باننل وهيوغ لوري وتيلدا سوينتون.

Penin sula فيلم اكشن ورعب وإثارة، للمخرج سانغ هويون، والنجوم مثل: دونغ وون غانغ ويونغ هيون لي وري لي.

Cut Throat City فيلم اكشن وجريمة ودراما، للمخرج رضا والنجوم مثل: ايزا غونزاليز وايثان هواكي وكان غراهام.

The Rental فيلم اثارة ورعب، للمخرج دافي فرانكو، والنجوم مثل: دان ستيفنز واليسون بري وشيلا فاند.