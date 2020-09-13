رنا اختارت اسماً لألبومها

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قررت الفنانة الشابة رنا سماحة اختيار «7 رجالة» ليكون عنوانا لألبومها الغنائي الجديد؛ بعد أن أتاحت للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المساهمة في القرار من خلال التصويت على عدة احتمالات. وكانت سماحة قد نشرت عبر حسابها بموقع «تويتر»، فيديو يتضمن عددا من الأسماء التي رشحتها للجمهور، وعلقت قائلة: «زي ما اتعودت انكم دايما بتشاركوني كل حاجه قررت ان انتوا اللي هتختاروا اسم الألبوم». وتضمنت اقتراحاتها للجمهور 10 أسماء هي: «نقطة ضعف، عندي الجرأة، 100 مليون عاملة، بقيت شبهك، قلبي معلم، 7 رجالة، حياتي تخصني، خانت نفسها، اسمه ايه، و تتر النهاية».

