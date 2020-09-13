داود الشريان يعود بـ«تحدي العائلات» على «MBC1»

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كشف الاعلامي داود الشريان تفاصيل برنامجه الجديد «تحدي العائلات» الذي يعود به على شاشة MBC وذلك في مقابلة مع برنامج «ام بي سي تريندينغ» الذي تبثه قناة «ام بي سي 4». «تحدي العائلات» أو «family feud» هو برنامج ألعاب ترفيهي أميركي، يشرف على تقديم نسخته الأصلية منذ 2010 «ستيف هارفي»، ويستقبل في كل حلقة عائلتان للتنافس على تقديم أكبر عدد ممكن من الاجابات الصحيحة مقابل جوائز مالية.

وكانت مجموعة «أم بي سي» قد بدأت أمس ببث الاعلان الترويجي للبرنامج الذي يعيد الشريان للشاشة بعد فترة من الغياب منذ أخر برنامج له والذي حمل اسمه «الشريان» وكان يناقش فيه العديد من القضايا المحلية والمواضيع المثيرة للجدل في المنطقة. وآخر حلقة له كانت في بداية السنة الماضية.

