خالد سليم: الموسم الجديد من «قعدة رجالة» سيكون مختلفاً

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تخطى برومو برنامج «قعدة رجالة» في موسمه الثالث للنجم خالد سليم حاجز المليون مشاهدة خلال 48 ساعة من نشر ال?يديو وينتظر سليم، انطلاق برنامجه الجديد في 26 سبتمبر الحالي على شبكة OSN، حيث يستضيف كبار نجوم الوطن العربي خلال الحلقات. ونشر سليم مجموعة من الصور لكواليس تصويره البرنامج الجديد بلبنان رفقة كل من النجم السوري قيس الشيخ نجيب والممثل اللبناني نيقولا معوض والتي أظهرت مدى التجانس فيما بينهم في البرنامج الذي أخرجه هيثم عزو. وكشف سليم في تصريحات صحفية له عن أن الموسم الجديد من البرنامج سيكون مختلفا تماما عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار فيها. وأضاف أنه تم تصوير 6 حلقات في يومين، وتتبقى 7 أخرى، سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة، معبرا عن سعادته بالتعامل مع زملائه وتحديدا في ادارة الانتاج الذين كان معظمهم من اللبنانيين، وكانوا في قمة الاحترافية، ما جعل الانتهاء من تصوير الحلقات الست في يومين في غاية السهولة. ويواصل سليم تصوير دوره بمسلسل «جمال الحريم» مع النجمة نور وعدد كبير من النجوم بقيادة المخرجة منال الصيفي للعرض خلال الموسم الشتوي الجديد.