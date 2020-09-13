«أوسكار» تضع قواعد جديدة لجائزة أفضل فيلم

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أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المُتحركة المعروفة باسم «أوسكار» عن جزء جديد من مُبادرتها «Academy Aperture 2025، وهو أمر يختص بمعايير جديدة لأهلية الأفلام لجائزة أوسكار أفضل فيلم والحصول على الترشيحات، وسيتم تطبيقها على ترشيحات الجوائز عام 2022، أي على الأفلام المُنتجة والمعروضة في 2021. والمعايير الجديدة مُقتبسة من تلك الشروط التي وضعها من قبل معهد الفيلم البريطاني لأهلية التمويل في المملكة المتحدة، وكذلك في بعض فئات جوائز بافتا البريطانية، وتم التشاور مع نقابة المُنتجين الأميركيين بشأنها. وطبقا لبيان رئيس أكاديمية أوسكار، تهدف المعايير الى أن تعكس الأفلام المُشاركة تنوع سكان العالم، وأنها ستكون حافزا لتغيير أساسي في صناعة السينما. حيث لن تُقبل الأفلام للترشح الا بتحقيق شرطين على الأقل من الشروط التالية: أن الأدوار الرئيسة على الأقل مُمثل أو مُمثلة في دور رئيسي أو في دور مُساعد مُهم من مجموعات عرقية مُتنوعة كالآسيويين والأفارقة واللاتينيين، وأن يكون 30% على الأقل من جميع المُمثلين في الأدوار الثانوية، نساء، والأشخاص الذين يُعانون من اعاقات معرفية أو جسدية، أو الصم أو ضعاف السمع. اضافة الى معايير أخرى لتفاصيل أخرى في الأفلام ولكن كلها تدور في الدائرة ذاتها من الأشخاص المُهمشين من قبل في السينما والذين «يجب» أن يحظوا بمكان في الصناعة السينمائية لمُوافقة معايير «الصوابية السياسية»، ولن يتوقف الأمر على المُمثلين والقصص والأدوار الثانوية وكذلك العاملين في الفيلم في الأمور الفنية، ولكن كذلك هناك معايير تنطبق على الشركات الانتاجية التي يجب أن يكون لديها عاملون من كل الفئات المجتمعية.