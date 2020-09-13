الصالح: جميع الإجراءات الأمنية بعلم وأمر النيابة

وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح رداً على بيان النائب شعيب المويزري بشأن أحد الضابط، أن جميع الاجراءات بأمر من النيابة وهو في عهدتها، وأن ما ذكر غير ذلك غير صحيح، وبشأن المحامي، أن الوزارة حريصة على توفير كل الضمانات القانونية والصحية لجميع المتهمين.

وقال الصالح عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «ادعى النائب شعيب المويزري في بيانه عدم ردي على ما تفضل به النائب د. عادل الدمخي، وأرفق هذا الفيديو من الجلسة بشأن الضابط المذكور». وأضاف «وتقديرا للمواطنين وردا على تساؤلاتهم، فلا بأس من التأكيد مجددا على ما ذكرته، جميع الاجراءات بأمر من النيابة وهو في عهدتها، وما ذكر غير ذلك غير صحيح». وفيما يخص أحد المحامين، قال «هو مرتبط بقضية أخرى تحت رقم (1942/2020) حصر العاصمة، وامتثالا لأمر النائب العام بجعل التحقيق في القضية سرياً فلن اتطرق لاي تفاصيل فيها، علما بأن النيابة العامة هي من اصدرت امر ضبطه واحضاره، ونحن حريصون على توفير جميع الضمانات القانونية والصحية لجميع المتهمين». نفت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تم تداوله لاحد المقاطع الصوتية في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود عملية خطف واختفاء لاحد الضباط والمحامين من الشارع. وأكدت الادارة أن ما ذكر على خلاف الواقع مشيرة الى أن جميع الاجراءات المتخذة تمت بمعرفة وأمر النيابة وفقا لقضايا سطرت وقيدت وحقق بها وصدر قرار من قبلهم بناء على القضية رقم (1942/2020) حصر أمن الدولة والقضية رقم (30/2020) حصر العاصمة. ودعت (الداخلية) تدعو الى عدم الالتفات لتلك الاقاويل غير الصحيحة واهابت بالجميع تحري المعلومات من مصدرها في الوزارة. وشددت على ان رجال الضبطية هم ابناء هذا المجتمع وهم حريصون كل الحرص على تطبيق القانون وصونه. من جهة ثانية نفت رئاسة الأركان مايتم تداوله عبر وسائل الاعلام المختلفة مؤكدة بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه. واهابت الرئاسة في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش بالجميع ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة بالمديرية.

