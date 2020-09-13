«ديوان حقوق الإنسان»: إخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة الدورية وتنقيتها من الشوائب

وطن النهار

أكد بيان صادر عن الديوان الوطني لحقوق الانسان ضرورة التحقيق القانوني الفوري والشفاف فيما صدر من معلومات أدلى بها نواب في جلسة مجلس الأمة خصصت للتصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية، ونشرت في وسائل اعلام محلية وتتلخص في حوادث اختفاء وتعنيف لقيادات أمنية متهمة بتسريب تسجيلات ووثائق سرية وبشكل يخالف صريح مواد دستور الدولة والاجراءات الواجب اتباعها في مسألة الاحالة للتحقيق المتضمنة قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

وأضاف البيان بأن التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية التي أصبحت جزءاً من القانون الوطني بعد المصادقة والتوقيع عليها من قبل دولة الكويت ترسم وبلا ضبابية الطرق القانونية لأعمال التحقيق المتعارف عليها في القانون الدولي والتي يجب أن تكون تحت طائلة الدستور ودولة المؤسسات كالبرلمان والرأي العام من خلال وسائل نشر وتداول المعلومات. وقال: وغني عن القول إن الكويتيين، دولة وشعباً، قد أكدوا بعد تحرير البلاد من كارثة الغزو العراقي في العام 1990 مناهضتهم لجميع الممارسات الشاذة وغير الانسانية التي مارسها الجيش العراقي ضد المدنيين وبأوامر مباشرة من رئيس النظام العراقي آنذاك، وأنه يجب التأكيد على أن تاريخ الكويت الذي توج بصدور دستور الدولة عام 1962 لم يستوعب في أي حقبة زمنية مثل هذه الممارسات وانه لطالما عُرِفت الكويت بالدولة المضيفة للمظلومين والملاحقين من قبل أنظمتهم السياسية. وأضاف: وبموجب ما سبق يطلب الديوان الوطني لحقوق الانسان بضرورة اخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة الدورية وتنقيتها من جميع ما يمكن أن يثير الشبهة تجاه أعمالها والتأكد من مدى اتساقها مع القانون والدستور والاتفاقيات الدولية وعلى رأس ذلك ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي أصبحت جزءاً من القانون الوطني. وختم الديوان بيانه بالتأكيد على أن دوره المرسوم وفقاً لقانون انشائه هو في الرقابة على أجهزة الدولة ومتابعة أدائها وتصويب أي انحراف قد يبدو بالممارسة العملية، وأن التهم الموجهة للضباط المعنيين يجب أن تثبت وفقاً لتحقيق مهني شفاف وتتوافر معه جميع الضمانات القانونية للدفاع عن أنفسهم، مع التأكيد على أن التعذيب وسيلة منبوذة محلياً ودولياً وهي من السلوكيات الحاطة بالكرامة الانسانية والتي بذل تجاهها المجتمع الدولي جهوداً مضنية لفضحها ومراقبتها والمحاكمة عليها.

