«المنبر»: منظومة التعصب وراء انتهاك حقوق المرأة

وطن النهار

ندد المنبر الديموقراطي الكويتي بالجريمة المروعة التي راحت ضحيتها مواطنة على يد أحد أقاربها، وذكر أن هذه الجريمة هي نتاج منظومة اجتماعية مبنية على التعصب، تنتهك حقوق المرأة وحريتها الشخصية واستقلاليتها المكفولة دستورياً، ولابد علينا كقوى وطنية ديمقراطية أن نشدد على رفضنا التام ووقوفنا ضد جميع أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي الذي يهدد حياة النساء والفتيات بشكل خاص. وزاد: تشير ملابسات الجريمة – وفق الأنباء الأولية – الى وجود تراخ أمني تمثل في عدم توفير الحماية اللازمة للفقيدة التي كانت قد دخلت المستشفى إثر اعتداء سابق من قريب آخر، الأمر الذي قد يدلل على تهاون في حماية الأفراد من الخطر والتهديد الفعلي، كما طال القصور اجراءات الأمن والسلامة في المستشفيات الحكومية التي أصبحت تشهد اعتداءات متكررة تهدد سلامة وأمن الطواقم الطبية والمرضى.

وتقدم المنبر الديمقراطي الكويتي أخيراً لذوي المغدورة بأحر التعازي راجياً لهم الصبر والسلوان على مصيبتهم، كما دعا جميع القوى الفاعلة في المجتمع إلى التحرك لتعزيز حقوق ومكانة المرأة، ولاضفاء المزيد من الحماية للنساء والفتيات في الكويت. ونادى بأهمية رفع الوعي المجتمعي حول مخاطر التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، العنصرية، والتعصب المبني على الأسس العرقية والفئوية والقبلية والطائفية.

