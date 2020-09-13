إصابة 55 رجل إطفاء في حريق «الصباح الصحية»

وطن النهار

تسبب حريق مواقف السيارات في منطقة الصباح الصحية الذي اندلع في الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة واستمر حتى موعد طباعة الخبر باصابة 55 رجل اطفاء باصابات واجهاد استدعى نقل بعضهم للعلاج في المستشفى فيما تم علاج الآخرين في موقع الحريق.

واكدت الادارة العامة للاطفاء ان 7 فرق اطفاء تكافح الحريق بقوة 220 اطفائياً حيث ركزوا في جهودهم على عدم تمدده إلى المباني الأخرى خاصة وان المنطقة بها مراكز صحية ومستشفيات. وأوضحت ان الحريق اندلع في مواقف سيارات مكون من سردابين وثلاثة ادوار بسعة 35 ألف متر مربع في تخزين مختلف انواع مواد البناء والاصباغ وغيرها ما أدى الى اشتعالها جميعا.

