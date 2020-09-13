3 مواطنين اعتدوا على ضابطين وعسكريين

وطن النهار

سجلت الأجهزة الامنية قضية ضد ثلاثة مواطنين تبادلوا الضرب في المستشفى الأميري وعند وصول الدوريات قاموا بالاعتداء على ضابطين وعسكريين. رجال امن العاصمة وبعد تلقيهم بلاغ المشاجرة في المستشفى الأميري انطلقوا في دوريتين على متنهما ضابطان وعسكريان حيث تدخل الأمنيون لفض المشاجرة وفوجئوا بانقلاب المتشاجرين عليهم حيث قاموا بالاعتداء على رجال الأمن وتطاولوا على هيبة القانون. وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين واقتادوهم الى مخفر شرق وسجلت بحقهم قضية تبادل ضرب واعتداء على رجال الأمن وجار التحقيق معهم تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.