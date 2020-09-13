«الجمارك»: ضبط 91 حبة مخدرة بشاحنة أميركية

وطن النهار

ضبط رجال مراقبة التفتيش والاستيداع في جمارك الموانئ الشمالية 91 حبة من نوع tesla كانت مخبأة في سيارة. وفي التفاصيل ان الجمركيين اشتبهوا في سيارة قادمة من الولايات المتحدة الأميركية، فتم فحصها وتفتيشها بدقة، وعثروا على حبوب tesla المدرجة ضمن جدول المؤثرات العقلية وبعد فحص العينة من قبل الأدلة الجنائية واعطاء التقرير بضبطها، وعددها (91) حبة كانت مخبأة بطريقة سرية في المركبة، واثر اكتشاف تلك الحبوب المخدرة وحسب القوانين الجمركية والاجراءات المتبعة تم اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية واعداد محضر ضبط بالممنوعات.