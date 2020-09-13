«المعلومات المدنية»: الفترة الصباحية للمواطنين والمسائية للوافدين

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن تخصيص الفترة الصباحية لاستقبال المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والبدون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا والفترة المسائية من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 6 مساء لاستقبال الوافدين بالمبنى الرئيس بجنوب السرة لانجاز وتسجيل المعاملات لتنظيم العمل والاستقبال وتنفيذا للاشتراطات الصحية المعمول بها. أما فيما يخص استلام البطاقة في المبنى الرئيس بجنوب السرة فان الهيئة مستمرة في تسليم البطاقات كالمعتاد حيث يمكن استلام البطاقات الجاهزة من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء بشكل متواصل للجميع كويتي وغير كويتي.