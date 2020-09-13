2300 مشارك بفعاليات «النجاة الخيرية»

وطن النهار

قالت مديرة مركز حفاظ البيان التابع لجمعية النجاة الخيرية طيبة الخميس: ان المركز اقام العديد من الأنشطة والفعاليات خلال فترة الحظر منها تقديم دورات رمضانية طوال الشهر الفضيل تحت شعار «إياك نعبد» شارك فيها عدد2300 مشاركة وتنوعت الدورات بين القرآنية والتربوية والايمانية ولاقت استحسان واعجاب المشاركات. وأضافت: من الأنشطة المميزة لمركز حفاظ البيان «مشروع الماهرة» وهو برنامج اكاديمي لحفظ القرآن الكريم كاملاً مع الحفظ والمراجعة، والتحق بالمشروع 147 مشاركة، ودورنا لا يقتصر فقط على حفظ القرآن الكريم بل نسعى لجعل القرآن الكريم «منهج حياة» لدى المشاركات.

