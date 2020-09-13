«الائتمان»: 72 مليوناً و550 ألف دينار أرباح السنة المالية

وطن النهار

كشف بنك الائتمان عن تحقيقه ارباحا بلغت 72 مليونا و550 الفا و885 دينارا خلال السنة المالية المنقضية (2019/2020) بزيادة قدرها 12 مليونا و965 الفا و942 دينارا عن الأرباح المتحققة خلال السنة المالية السابقة عليها (2018/2019) التي بلغت 59 مليونا و584 الفا و943 دينارا.

وأوضح البنك في بيان اصدره تزامنا مع اقرار مجلس الأمة مشروع قانون ربط ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية (2020/2021) خلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء الماضي ان استمرار البنك في تحقيق صافي ارباح منذ السنة المالية (2011 /2012) وعلى مدى تسع سنوات مالية متصلة، بشكل مٌطّرد تؤكده الأرقام والبيانات المالية يعكس بشكل واضح وجلي الحكمة والحصافة في ادارة محفظة البنك بشكل متوازن.

وبيّن البنك ان الايرادات المتحققة خلال السنة المالية (2019 / 2020) بلغت 110 ملايين و698 الفا و32 دينارا، في حين بلغت المصروفات 38 مليونا و147 الفا و147 دينارا.

وأكد البنك حرصه الشديد على البقاء في صدارة الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة الأكثر التزاماً بقواعد الحوكمة المالية، وفقا للتقرير الذي اصدره وأكده ديوان المحاسبة في 2019، لافتا الى سعيه الدائم والمستمر للالتزام بأعلى معايير الحوكمة وتطبيق قيم الافصاح والشفافية والحفاظ على المال العام وسيادة القانون والمحاسبة والمساءلة والنزاهة والفاعلية والكفاءة.

