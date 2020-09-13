سوق مؤقت في «المطلاع» لبيع مواد البناء

وطن النهار

قدم عضو المجلس البلدي حمود العنزي مقترحا لتخصيص موقع سوق مؤقت في المطلاع لمواد البناء يخصص للمصانع المختصة والمبادرين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظرا لقرب اعلان المؤسسة العامة للرعاية السكنية استلام المرحلة الاولى لمدينة المطلاع السكنية، وبالتالي قرب منح بلدية الكويت اذونات البناء للمواطنين من اصحاب القسائم السكنية في المطلاع.

وأوضح ان الضرورة تتطلب توفير سوق مواد بناء في المدينة نفسها لتسهيل المهمة على المواطنين بالحصول على مواد البناء الاساسية بالسرعة الممكنة وتوفير اجور نقل مواد البناء على المواطنين مع تقليل حركة آليات نقل مواد البناء من المصانع والمخازن لمدينة المطلاع ما يقلل من مخاطر حوادث المرور، كذلك المحافظة على الطرق والشوارع المؤدية لمدينة المطلاع من الغتلاف بسبب ضغط هذه الاليات عليها.

الخدمات اللوجيستية

من جهته دعا رئيس لجنة المطلاع التطوعية خالد العنزي الى توافر الخدمات اللوجيستية مع بدء بناء المواطنين للقسائم السكنية في مدينة المطلاع، لافتا الى ان العديد من الجهات الحكومية يجب ان تتشارك في وضع رؤية موحدة لتوفير الخدمات في المطلاع في حال الاستلام المبدئي للمشروع من قبل الاسكان.

وذكر ان العديد من التقارير الدورية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية اوضحت ان الجداول الزمنية لانجاز القسائم لا يتوافق بشكل كامل مع الجداول الزمنية للمشاريع الاخرى مثل محطات الصرف الصحي وتوفير الكهرباء والماء، داعيا المسؤولين في السكنية الى المبادرة والاجتماع مع الجهات الحكومية لوضع رؤية واحدة تسهم في سرعه انجاز متطلبات المنطقة.

واوضح ان المدينة تعد من اكبر المدن التي تم انشاؤها على مستوى البلاد، وهي بعيدة نوعا ما عن المنطقة الحضرية، لذلك لابد من انشاء مخفر مؤقت لحماية ممتلكات المواطنين اثناء بناء القسائم، مع بناء مراكز طبية مؤقته وكذلك مركز اطفاء مؤقت لخدمة الاهالي.

واشار العنزي الى ان ازمة كورونا فتحت الباب امام ندرة الايدي العاملة المحترفة، حيث يعاني السوق من قلة العمالة التي فضل الكثير منها السفر الى اوطانهم، الامر الذي سيساهم في زيادة اسعار العمالة وبالتالي ارهاق المواطنين بتكاليف اضافية، موضحا ان اذا كانت يومية العامل سابقا 20 دينارا ستتضاعف الى 50 دينارا.

