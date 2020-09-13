كمال لتطبيق لائحة الزراعة المنزلية للمشاريع الإسكانية

وطن النهار

قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال اقتراحا لتطبيق لائحة الزراعة المنزلية للمشاريع الاسكانية مطالبا مؤسسة الرعاية السكنية دعم هذا التوجه لوجود قرار وزاراي يسمح بالزراعة التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للعقارات القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي والتي اكتملت الخدمات والطرق بها بجميع مناطق الدولة بعد الحصول على ترخيص مؤقت وفقا للشروط والضوابط الواردة في النظام، ولا يسمح بالزراعة للساحات عبر الشارع ويتضمن بيان الترخيص تعهداً معتمداً بالالتزام بالشروط والضوابط اللازمة لزراعة الساحة امام القسيمة. وأوضح كمال انه لوحظ أخيراً وجود خلافات عديدة بين الجيران على المساحات المشتركة في المناطق القائمة بالاضافة الى تعدي البعض على مساحات تتجاوز ما هو مرخص باللائحة وبالترخيص. وطالب بتنظيم زراعة الحدائق المنزلية وتفادي النزاعات بين الجيران والقضاء على بعض التعديات، وتقليل العبء على الفرق الرقابية في بلدية الكويت مع الزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية عند تصميم مشاريع المدن والضواحي الاسكانية واعتماد القسائم الاسكانية، ان يتم تحديد مساحة وأبعاد وحدود الحديقة المنزلية الممكن ترخيصها لملاك القسائم حسب نظام الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي المطبق في بلدية الكويت، بشكل واضح على المخططات المعتمدة قبل دخول القرعة لتوزيعها على المواطنين. كما انه يجب التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على توفير شتلات وزراعات للمواطنين تتناسب مع الحدائق المنزلية والبيئة الزراعية في الكويت ولا تضر في البنية التحية المنفذة للمنطقة. بالاضافة الى برامج زراعية توعوية وتثقيفية لتجميل حدائق المنازل والمنطقة.

