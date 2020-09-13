بلدية مبارك الكبير حررت مخالفات لـ 194 بقالة

وطن النهار

أكد مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير فهد الخرينج ان الجولات التفتيشية خلال الشهر الماضي اسفرت عن توجيه 194 تنبيها البقالات واسواق موازية ومطاعم للالتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية فضلا عن تحرير 141 مخالفة لمحال لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية بعد الكشف على 1053 محلا. ولفت الى ان المفتشين قاموا برفع 10 عربات متنقلة والتنبيه على اصحاب 23 عربة متنقلة بازالة عرباتهم، ورفع وازالة 996 باترات دعاية احجام مختلفة، وتحرير 16 مخالفة متنوعة تضمنت تحرير6 مخالفات للمرسوم 9/87 حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات، تحرير 7 مخالفات نظافة، مخالفة اضافة اعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص الى جانب تحرير مخالفتي سلامة، فضلا عن غسيل وتعقيم 36104 حاويات مختلفة الأحجام وسلال.

واكد انه تم توجيه 238 تنبيه لعقارات بالسكن الخاص والحكومي والاستثماري والصناعي والحرفي وفتح 3 ممرات عامة ووضع 3 ملصقات اشعار بالمراجعة الى جانب استلام 46 شكوى عبر الواتساب شكاوى وازالة 12 تعديا متنوعا على املاك الدولة واصدار 39 تقريرا فنيا و3 تقارير مساح.

