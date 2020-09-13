الثويني: رسائل توعوية للوافدين بالإرشادات الصحية

وطن النهار

قامت اللجنة بالتعاون مع الادارة العامة للاطفاء باصدار العديد من الرسائل التوعوية الهادفة للجاليات بأكثر من 10 لغات وذلك لتوعيتهم بضرورة اتباع التعليمات الصحية وعدم التهاون، خاصة بعد رفع الحظر الجزئي عن البلاد. وقال مدير عام لجنة التعريف بالاسلام بالانابة عثمان الثويني: حرصنا على تذكير الجاليات الوافدة بضرورة تفعيل التباعد الاجتماعي واتباع الارشادات والتعليمات الصحية التي تصدر من وزارة الصحة والمحافظة الشديدة على لبس الكمامات، وغسل اليدين وتجنب المصافحة وعدم الازدحام في اماكن العمل، وذلك للمحافظة على صحة الجميع. واكد الثويني انه بفضل الله تم رفع الحظر ولكن يبقى الحذر، فالوباء لا يزال في الانتشار خاصة في هذا التوقيت الموسمي، وبتعاون وتكاتف الجميع ستعبر الكويت هذه الفترة الحرجة بسلام، واشاد الثويني بالتعاون الكبير والمميز والقائم بين لجنة التعريف بالاسلام والادارة العامة للاطفاء، حيث شاركت اللجنة الادارة في تقديم العديد من الحملات التوعوية قبل فيروس كورونا منها اقامة حملة ارشادية خلال موسم الأمطار الذي شهدته الكويت في العام الماضي، بجانب الحملات التوعوية الأخرى الخاصة باجراءات الأمن والسلامة وطرق التعامل في اوقات الأزمات والتي استفاد منها شريحة كبيرة من ضيوف الكويت من الجاليات الوافدة. سائلا المولى جل وعلا ان يحفظ الكويت وأهلها والعالم اجمع انه ولي ذلك ومولاه.