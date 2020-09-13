«التربية» تبحث عن مَخرج لعودة 1000 معلم

وطن النهار

في اطار مساعي وزارة التربية للوصول إلى مخرج حول مشكلة المعلمين العالقين خارج الكويت بسبب تداعيات جائحة كورونا وما آلت إليه الظروف الطارئة بحظر الطيران عن 32 دولة، علمت «النهار» من مصادرها أن وزارة التربية تعمل على التنسيق مع السلطات الصحية للخروج بحل يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية، لاسيما ان اجمالي العالقين في الخارج يصل إلى 1000 معلم ومعلمة.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التربية تتطلع إلى فك حظر الطيران عن الدولة المعنية أو الخروج بقرار من السلطات الصحية يستثني العالقين من العودة إلى الكويت بشكل مباشرة على أن يقضي العالقين الراغبين بالالتحاق في عمله فترة الحجر الصحي في الفنادق المحلية وان يكون على نفقته الخاصة.

ولفتت المصادر إلى ان هناك مجموعة من المعلمين العالقين بدأوا فعليا بالعودة الى الكويت عن طريق الحجز في احدى الدول غير مدرجة بقرار حظر الطيران ومنها دبي حيث سجلت الفنادق حركت حجز عالية خلال الايام الماضية لاسيما بعد اعلان التربية وقف رواتبهم بدءا من الشهر الحالي، مبينة أن العدد الاكبر من المعلمين الذي لجأوا لهذه الطريقة كانوا من قدموا من مصر.

وأوضحت أن العالقين لجأوا في العودة عن طريق الترانزيت للوصول الى الكويت لمباشرة اعمالهم خشية فصلهم نتيجة الانقطاع عن العمل لفترة طويلة خاصة وان موعد انتهاء ازمة كورونا غير معروف، منوهة الى ان فتح الطيران والزام المعلمين بالحجز في فنادق الكويت وحجرهم صحيا لفترة 14 يوم يعتبر حلا مناسبا يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية وتوفير طريقة لعودة المعلمين وتحريك الاقتصاد من خلال تشغيل الفنادق المحلية. واشارت المصادر الى ان التربية تبحث الامر بجدية حيث من المتوقع ان تطرح هذه الحلول على مسؤولي السلطات الصحية على امل الموافقة عليها وتسهيل عودة المعلمين قبل بدء دوام الطلبة 4 اكتوبر المقبل.

من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية، ممثلة في ادارة التوريدات والمخازن عن الانتهاء من توزيع جميع كتب المرحلة الثانوية الى 3 مناطق تعليمية، مشيرة إلى ان العمل جار لاستكمال آلية التوزيع على بقية المناطق.

وأشارت الوزارة إلى البدء في تجهيزات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة حيث يتم توريد هذه الكتب من قبل المطابع لمخازن الوزارة اولا فأولاً لتجهيزها وتوزيعها، مؤكدة حرصها على الانتهاء من توزيع جميع الكتب قبل بداية دوام الطلاب والطالبات في 4 اكتوبر المقبل. وثمنت وزارة التربية، الجهود الكبيرة التي تقوم إدارة التوريدات والمخازن والعمل طوال أيام الاسبوع بما فيها الجمعة والسبت، لتوفير وتوزيع الكتب الدراسية ووصولها للمدارس قبل بداية العام الدراسي، بالرغم من الصعوبات التي أحدثتها جائحة كورونا.

