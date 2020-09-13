.. وتتجه للإعلان عن شغل وظيفة مدير عام منطقة

وطن النهار

كشفت مصادر تربوية مطلعة، أن وزارة التربية بصدد الاعلان عن حاجتها لشغل مدير عام منطقة تعليمية ومدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص لفتح باب التنافس ممن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة، مرجحة أن يخلو هذا الاعلان من الشرط التعليمي لاعطاء فرص التنافس على المناصب الشاغرة بين جميع شرائح الموظفين ذوي الكفاءة الادارية واصحاب التخصص التربوي.

وقالت المصادر لـ «النهار» ان شروط وزارة التربية ستقتصر على شروط ديوان الخدمة المدنية لاسيما المتعلقة بسنوات الخبرة لتكون 20 سنة للمتقدمين اصحاب التخصص التربوي و21 سنة لغير التربويين، وذلك استنادا للكتاب الاخير الوارد من الديوان الذي اشار إلى احقية التربية بوضع الشرط التعليمي او الغائه باعتبار انها صاحبة الحق في هذا الشأن.

ولفتت إلى أن جميع الاعلانات السابقة على مر السنين الطويلة لشغل منصب مدير عام منطقة خلت من الشرط التعليمي مرتكزة على سنوات الخبرة بحسب جدول الديوان بما يضمن منح الحق لأصحاب الخبرة وذوي الكفاءات وشاغلي الوظائف الاشرافية من الترشح لهذا المنصب.

