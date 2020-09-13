736 إصابة جديدة بـ «كورونا» و744 تماثلوا للشفاء

وطن النهار

أكدت وزارة الصحة قيام الفريق المتنقل التابع لادارة الصحة العامة بعمل مسحات أنف وبلعومية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لموظفي قطاع الأبحاث بجامعة الكويت، ضمن سبل مكافحة وزارة الصحة لمرض «كوفيد- 19».

من جانب اخر، أعلنت الوزارة تسجيل 736 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 94211 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 558 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر ان الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 181 حالة في منطقة حولي الصحية و156 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و150 حالة في منطقة الفروانية الصحية و143 حالة في منطقة العاصمة الصحية و106 حالات في منطقة الجهراء الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9249 حالة. وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم أخذها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4998 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 673003 فحوصات. وجدد السند الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 744 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 84404 حالة.

