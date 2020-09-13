الخضري: تقليص ميزانية التطبيقي يضر «الصيفي»

وطن النهار

أكد أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي د. بدر الخضري أن تخفيض ميزانية الهيئة ادى الى تقليص الفصل الصيفي إلى النصف تقريبا. وبين أن التخفيض يعني الغاء شعب كانت قد خصصت بناء على ميزانية متكاملة. وأوضح الخضري أن المتضرر الأكبر من تخفيض الميزانية هو الطالب بينما مكافأة عضو هيئة التدريس لم ولن تمس او تتغير على الإطلاق، مشيرا إلى أن قيمة المكافأة المقررة للأساتذة ثابتة. واشار الى أن رابطة التدريس ستحرص على متابعة التطبيق الفعلي والقانوني للضوابط والمعايير المنظمة للعمل بالفصل الصيفي بالكليات من خلال تطبيق الشروط اللازمة للتدريس أو الإشراف على التدريب الميداني بالفصل الصيفي.