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وطن النهار

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«اتحاد التطبيقي» لتمديد فترة الاختبارات


طالب رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالرحمن فهد الزعبي إدارة الهيئة بتمديد فترة الاختبارات القصيرة التي تعقد للطلبة عبر المنصة الالكترونية «تيمز» بحيث تكون مدة الاختبار ما بين 20 إلى 25 دقيقة. وأوضح الزعبي أن الوقت المقرر للاختبارات قصير جدا ويشكل عبئاً نفسياً على الطلاب والطالبات، خاصة وأن تجربة التعليم الالكتروني تطبق لأول مرة وجديدة على الطلبة ما يسبب لهم رهبة، ومن شأن هذا التمديد رفع الضغوط عن الطلبة وتوفير الأجواء النفسية التي تساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال الاختبار.


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