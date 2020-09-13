قطر افتتحت المرحلة الأولى من «محور صباح الأحمد»

وطن النهار

أعلنت هيئة الأشغال العامة القطرية أمس افتتاح المرحلة الأولى من (محور صباح الأحمد) الذي يعد اهم مشاريع الطرق في الدولة ويمثل حلقة وصل رئيسة بين جنوب قطر وشمالها عبر مدينة الدوحة.

وقال مدير شؤون المشروعات بالاشغال العامة القطرية المهندس يوسف العمادي في تصريح صحافي ان الهيئة سابقت الزمن للانتهاء من المرحلة الأولى من (محور صباح الأحمد) حيث جاءت بعد نحو عام ونصف العام منذ تدشين المشروع في فبراير 2019.

واوضح ان هذا المشروع سيتيح مع اكتماله في العام المقبل الوصول الى معظم ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 مثل ستاد راس ابو عبود واستاد الثمامة واستاد الوكرة وستاد خليفة الدولي وستاد المدينة التعليمية.

واضاف انه «بهذا المشروع تكون قطر قد تمكنت من الانتهاء من نحو 98 في المئة من الطرق الرئيسة التي تخدم بطولة كأس العالم 2022».

وتضم المرحلة الأولى التي تم افتتاحها سبعة جسور جديدة ليصل عدد الجسور التي تم افتتاحها نحو 21 من بين 32 جسرا يتألف منها الطريق الحيوي.

ويمتد مشروع محور صباح الأحمد من مطار حمد الدولي حتى تقاطع ام لخبا لمسافة تتجاوز 25 كيلومترا كما يشمل العديد من الطرق الجانبية والمتعامدة مع المحور التي يتم تطويرها بطول نحو 12 كيلومترا ليصل اجمالي اعمال المشروع الى نحو 37 كيلومترا.

تدفق مروري

وحول المرحلة الأولى، قال مسؤولون في هيئة الأشغال العامة ان الافتتاحات الجديدة تتيح تدفقا مروريا حرا بطول الطريق مروراً بـ 12 تقاطعاً باشارات ضوئية سطحية وهو ما سيختصر زمن الرحلات بنسبة تزيد عن 50 في المئة، حيث يستوعب الطريق حالياً اكثر من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وهو ما سينعكس ايجابياً على حركة السير على شارع 22 فبراير وتوفير بدائل جديدة لرواد الطريق.

ولفت د. المهندس سعد بن احمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال» الى ان افتتاح المرحلة الأولى من محور صباح الأحمد، رغم تحديات الحصار الجائر وجائحة «كوفيد-19» دليل على ان مسيرة العمل ماضية دون توقف بفضل دعم الدولة غير المتناهي وتذليلها لكل العقبات لدعم مشروعات البنية التحتية للانتهاء منها وفقاً للمواعيد المحددة.

ومن ناحيته، قال المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات بالهيئة، في تصريح للصحافيين ان «أشغال» سابقت الزمن للانتهاء من المرحلة الأولى من محور صباح الأحمد حيث جاءت بعد نحو عام ونصف منذ تدشين المشروع في فبراير 2019، مشيراً الى ان من المقرر الانتهاء من اعمال المشروع كاملا في 2021.

وأكد المهندس العمادي انه يتم تنفيذ محور صباح الأحمد بأعلى المعايير والمواصفات العالمية، مع مراعاة جميع معايير السلامة على الطرق، مشيدا بجميع الجهود التي بذلت لانجاز هذا المشروع العملاق.

كما لفت مدير ادارة المشروع بهيئة الأشغال العامة الى ان مشروع المحور يتكامل مع شبكة المترو بخطوطها الثلاثة الحالية، كونه يعد طريق الربط بين عدة محطات مثل محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة الوعب ومحطة الريان القديم.

شريان مروري

بدوره، اكد المهندس حمد عيسى عبدالله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، اهمية هذه المرحلة التي يتم افتتاحها، وقال ان المحور يعتبر احد الشرايين المهمة للنقل البري في البلاد، والذي سيحدث طفرة عند افتتاحه بشكل كامل.

من جانبه، اشار المهندس بدر درويش، مدير ادارة مشاريع الطرق السريعة بهيئة الأشغال العامة، الى ان الافتتاحات الجديدة على محور صباح الأحمد ستوفر تدفقاً مرورياً حراً على طول الطريق من تقاطع ام لخبا على طريق الشمال وصولاً الى مطار حمد الدولي، وهو ما سيخفف من الضغط المروري على شارع 22 فبراير لاسيما مع بدء العام الدراسي الجديد.

الى ذلك، اكد النقيب المهندس سعود عبدالله الحمد، ضابط تخطيط مروري بالادارة العامة للمرور، ان افتتاح المرحلة الأولى من محور صباح الأحمد ستسهم بشكل كبير في تخفيف الزحام على شارع 22 فبراير، مشيراً الى الادارة العامة للمرور حرصت على توافر اشتراطات السلامة المرورية على الطريق قبل افتتاحه بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة.

وتوازياً مع افتتاح المرحلة الأولى من محور صباح الأحمد، افتتحت «أشغال» اجزاء جديدة للاشارة الضوئية اسفل تقاطع الدحيل، حيث تم رفع كفاءة الدوار القديم عن طريق تحويله الى اشارات ضوئية، لتشمل الأجزاء مخرجين لليمين من الغرافة باتجاه الدوحة ومن الدوحة باتجاه شارع الخفجي، الى جانب مخرج الدوران للخلف باتجاه الدوحة، كما تم افتتاح منعطفين لليسار ليصل شارع الخفجي باتجاه شارع 22 فبراير وآخر يصل الدوحة باتجاه الغرافة فضلا عن الربط المباشر بين شارع الخفجي وشارع الغرافة.

