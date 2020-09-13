ترسيم الحدود البحرية على الطاولة الكويتية - العراقية

أول النهار

تجتمع صباح اليوم الاحد لجنة المتابعة للجنة الثنائية المشتركة الكويتية - العراقية بمقر وزارة الخارجية للتحضير لاجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة في دورتها الثامنة التي ستعقد في بغداد.

وسيلتقي الوفد العراقي برئاسة وكيل وزارة الخارجية العراقية عبدالكريم هاشم الذي وصل إلى البلاد أمس السبت نائب وزير الخارجية خالد الجارالله الذي سيترأس الجانب الكويتي في هذه الاجتماعات.

وعلمت «النهار» ان الاجتماعات ستناقش مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات العالقة ومن أهمها بحث قضية استكمال ترسيم الحدود العراقية بين البلدين ما بعد النقطة 162، حيث ان الحدود البحرية بين البلدين تم ترسميها وفق القرار الأممي رقم 833 إلى النقطة 162 وجارى البحث في استكمال الترسيم ما يعد النقطة 162.

يذكر ان الكويت اعترضت على مذكرة عراقية وجهت الى الامم المتحدة في عام 2019 تدعي ان الكويت تفرض أمراً واقعاً من خلال أحداث تغيرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين باقامة انشاءات من جانب واحد وجاء الرد الكويتي أن الكويت أكدت ان المياه الإقليمية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17/12/1967 بشأن عرض البحر الاقليمي لدولة الكويت والذي تم تحديثه بتاريخ 19/10/2014 من خلال تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وفقاً لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأكدت الكويت في ردها ان «فيشت العيج» مكون طبيعي. فوق سطح البحر وتقع في المياه الاقليمية الكويتية فإن بناء المنصة حق سيادي كويتي في اقليمها وبحرها الاقليمي وإن بناءها جاء لاغراض الملاحة البحرية في خور عبدالله بالاضافة الى تلبية الاحتياجات الامنية لهذه المنطقة وقد تم اخطار العراق بذلك من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية- العراقية كما تم توجيه مذكرة للسفارة العراقية في 8/2/2017.

وكانت الكويت دعت العراق الى حسم هذا الامر بالطرق القانونية واللجوء الى المحكمة الدولية بخصوص قانون البحار.

ومن المتوقع ان تكون اجتماعات اليوم خارطة طريق لحسم هذا الملف، حيث يحرص الجانبان على توطيد علاقاتهما الاخوية في جميع المجالات وهذا ما تؤكده الكويت من خلال دعمها للعراق. واكده رئيس الوزراء العراقي في العديد من المناسبات.

وتحرص الكويت على انهاء جميع الملفات العالقة ونرى ان من حقها السيادي بناء منصة بحرية فوق «فيشت العيج» وانهاء استكمال ترسيم الحدود البحرية ما بعد النقطة 162 حيث تم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وفق القرار 833 الصادر عن مجلس الامن عام 1993 الى النقطة 162 كما ان الحدود البرية بين البلدين تم الانتهاء من ترسيمها وفقا لنفس القرار وتمت صيانة العلامات الحدودية بين البلدين.

وعلمت «النهار» ان الوفد العراقي الزائر للبلاد سيلتقي صباح غد الاثنين المسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية وذلك لمناقشة مسألة اعادة اعمار العراق والتعهدات والالتزامات الكويتية لتقديم الدعم للعراق من خلال تعهداتها في مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي عقد بالكويت بحضور دولي كبير.

