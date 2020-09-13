الكويت: تفاهمات الفرقاء خارطة طريق لتوحيد المؤسسات الليبية

أول النهار

غادرت أمس طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية متوجهة إلى جمهورية السودان الشقيقة، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الاحمر.

تعد الرحلة ضمن الجسر الجوي الذي خُصص لنقل الاحتياجات والمساعدات الطارئة والمواد الغذائية والخيام ومضخات المياه، وذلك لتأمينها للمتضررين جراء الامطار الغزيرة التي أدت الى تشكل سيول وفيضانات غمرت عدة قرى وأحياء سكنية، والجدير بالذكر أنه قد تم شحن ما يقارب 40 طناً، للمواد الاغاثية الى متضرري الفيضانات.

وقد اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بالنتائج الايجابية والبناءة التي تحققت خلال جلسات الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبيين بالتوصل الى تفاهمات بين الجانبين ترسم خارطة الطريق لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة الليبية.‏

وأشاد المصدر في بيان اصدرته (الخارجية) بالجهود التي بذلتها المملكة المغربية الشقيقة باستضافتها ورعايتها لجلسات الحوار وحرصها على نجاحه.‏واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف الليبية بما تم التوصل إليه من اتفاق وصولا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن لليبيا الشقيقة امنها واستقرارها ووحدة ترابها وتلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق

على صعيد اخر، جددت الكويت التزامها بدعم لبنان في محاولته للتعافي من انفجار بيروت المأساوي وفي الوقت الذي تواجه فيه جائحة (كوفيد- 19) والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الاخرى.

جاء ذلك خلال كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال الاجتماع الذي ترأسته دولة الكويت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الاستجابة في لبنان بعد الانفجار في بيروت.

وقال العتيبي «تركز مناقشة اليوم على تداعيات الانفجار وسوف تعطينا رؤية أفضل لما يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير الإغاثة قصيرة الأجل بهدف الانتعاش المستدام».

واضاف «بعد شهر من الانفجار المدمر الذي ضرب بيروت أرسل موجات صدمة في جميع أنحاء العالم لاسيما للكويت التي تربطها علاقات تاريخية مع لبنان والتي لطالما كانت بلدا ثانيا لآلاف المواطنين اللبنانيين الذين ساهموا بشكل كبير في النمو والثقافة وازدهار الكويت».

