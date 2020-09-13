الكويت تدعم تعزيز التنوع الثقافي والجغرافي

أول النهار

أكد مندوب الكويت الدائم لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) د. آدم الملا اهمية السماح لأكبر عدد من الدول بتقديم ترشيحات تهدف إلى تسليط الضوء على تراثها الثقافي غير المادي. وقال الملا في تصريح لـ «كونا» انه قدم خلال اجتماع الجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي مشروع تعديل قرار يرمي إلى تعزيز التنوع الثقافي والتمثيل الجغرافي المتوازن لدى تقديم ملفات الترشيح والذي تم اعتماده بالإجماع من قبل الدول الأطراف. وشدد على ضرورة افساح المجال أمام معالجة عدد أكبر من الترشيحات وزيادة عدد ملفات الترشيح التي يمكن أن تقدمها الدول الأطراف.وبين ان أهمية مشروع التعديل هذا تكمن بالسماح لأكبر عدد ممكن من الدول تقديم ترشيحات تهدف إلى تسليط الضوء على تراثها الثقافي غير المادي والحفاظ عليه وصونه وحمايته من جهة وإلى إبراز الثقافات المتعددة داخل كل دولة طرف في الاتفاقية من جهة أخرى. واضاف الملا ان الجمعية العامة قامت كذلك بتعيين مندوب الكويت لدى (يونسكو) بالتزكية رئيسا لاجتماع المكتب التابع لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي المنعقد في 11 سبتمبر 2020 بمقر المنظمة في باريس. يذكر ان الكويت دولة طرف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي للفترة 2018- 2020.