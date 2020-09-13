12 نائباً متورطون في شبهات مالية

الأولى

أكد النائب رياض العدساني تورط 12 نائبا في شبهات مالية منها تضخم حسابات وغسل أموال وصفقات مشبوهة وأسهم وغيرها من الشبهات والتجاوزات المالية والادارية والقانونية.

واوضح ان هذه الملفات تم احالتها الى الجهات المعنية وهي النيابة ووحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد وجهاز امن الدولة.

وأضاف العدساني ان الـ 12 نائبا من بينهم المتورط بشكل مباشر في قضايا مالية خلال فترة المجلس الحالي، ومنهم من وردت اسماؤهم في علاقات غير مباشرة، لافتا الى ان الامريتطلب من الجهات المختصة احالة جميع الملفات الى النيابة خاصة ان قانون مكافحة غسل الأموال ينص على ابلاغ النيابة اذا توافرت دلائل معقولة للاشتباه في تحصيل اموال من جريمة غسل اموال او تمويل ارهاب، وكذلك احالة المعلومات المتوافرة الى الجهات الرقابية المعنية.

وقال: سبق ان اكدت انني سأتابع هذه القضايا ولن تمر مرور الكرام وبالفعل هناك اجراءات تم اتخاذها رسميا، وهناك ملفات تمت احالتها الى النيابة ولكن الملفات الأخرى تم اتخاذ اجراءات اولية بشأنها من خلال احالتها الى جهات التحقيق والبحث والتحري. وختم بقوله: الامر يتطلب من كل الجهات الحكومية التعاون فيما بينها من اجل استكمال كل الاجراءات وجمع البيانات ومن ثم احالة الملفات الى النيابة.

الى ذلك فيما يكتنف الغموض موعد صدور مرسوم فض دور الانعقاد الحالي وعلاقته بالاستجوابات المقدمة وطلبات عدم التعاون او طرح الثقة المحتملة، اكد الخبير الدستوري هشام الصالح لـالنهار ان هذه الطلبات تمثل استحقاقات دستورية ومواعيد منصوص عليها وتحتل اهمية ومرتبة اعلى من مراسيم فض دور الانعقاد او مرسوم الدعوة للانتخابات، موضحا ان المجلس لا يملك غض النظر عنها واصدار المراسيم دون استحقاق جلسات التصويت على الطلبات اللازم عقدها بعد مرور 7 ايام من جلسة مناقشة الاستجواب.

ولفت الصالح الى ان تقديم اي استجواب جديد في الوقت الراهن من عمر المجلس لا يمثل اي قيد على احتمالية صدور مرسوم فض دور الانعقاد او مرسوم الدعوة للانتخابات، لافتا الى ان الاستجواب يبقى على جدول الاعمال ويرحل الى دور الانعقاد المقبل الذي سيكون في مجلس جديد، وهذا يتطلب ان يتعامل معه المجلس المقبل وفق المعطيات المتوافرة.

وذكر بسابقة حدثت اخيرا بتقديم استجواب من النائبين محمد المطير وشعيب المويزري لرئيس الحكومة السابق سمو الشيخ جابر المبارك في اخر جلسة من دور الانعقاد الثاني للمجلس القائم وفي ذات الجلسة فض دور الانعقاد وادرج الاستجواب في اول جلسة لدور الانعقاد اللاحق.

من جهتها قالت مصادر برلمانية ان النائب شعيب المويزري يتدارس تقديم استجواب جديد لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، وسيكون هو الثالث في اقل من شهرين، لافتا الى ان مصيره مرهون بموعد فض دور الانعقاد.

ورجحت مصادر برلمانية ان يطلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد دمج الاستجوابين الموجهين له من النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي في جلسة بعد غد الثلاثاء. وفي شأن مختلف، تسعى لجنة الموارد البشرية خلال اجتماعها اليوم لحسم التصويت على مقترحات التركيبة السكانية.

من ناحيتها، تستكمل اللجنة المالية اليوم مناقشة اقتراح بقانون في شأن حماية المنافسة، فيما تناقش لجنة تحسين بيئة الاعمال بعض المواضيع المدرجة على جدول اعمالها والمتعلقة بانعكاسات ازمة كورونا على الاعمال.