قطر: افتتاح المرحلة الأولى من «محور صباح الأحمد»

الأولى

أعلنت هيئة الأشغال العامة القطرية امس افتتاح المرحلة الأولى من (محور صباح الأحمد) الذي يعد أهم مشاريع الطرق في الدولة ويمثل حلقة وصل رئيسة بين جنوب قطر وشمالها عبر مدينة الدوحة. وقال مدير شؤون المشروعات بالاشغال العامة القطرية يوسف العمادي في تصريح صحافي ان الهيئة سابقت الزمن للانتهاء من المرحلة الأولى من (محور صباح الأحمد) حيث جاءت بعد نحو عام ونصف العام من تدشين المشروع في فبراير 2019. واوضح ان المشروع سيتيح مع اكتماله في العام المقبل الوصول إلى معظم ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 مثل ستاد راس أبو عبود وستاد الثمامة وستاد الوكرة وستاد خليفة الدولي واستاد المدينة التعليمية..

وأضاف انه «بهذا المشروع تكون قطر قد تمكنت من الانتهاء من نحو 98 في المئة من الطرق الرئيسة التي تخدم بطولة كأس العالم 2022»..

وتضم المرحلة الأولى التي تم افتتاحها امس سبعة جسور جديدة ليصل عدد الجسور التي تم افتتاحها نحو 21 من بين 32 جسرا يتألف منها الطريق الحيوي. ويمتد مشروع محور صباح الأحمد من مطار حمد الدولي حتى تقاطع أم لخبا لمسافة تتجاوز 25 كيلومترا كما يشمل العديد من الطرق الجانبية والمتعامدة مع المحور التي يتم تطويرها بطول 12 كيلومترا ليصل إجمالي أعمال المشروع إلى نحو 37 كيلومترا.