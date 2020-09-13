الصالح يرد على شعيب: الضابط بعهدة النيابة.. والتحقيق سري بقضية المحامي

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح رداً على بيان النائب شعيب المويزري بشأن أحد الضباط واختفاء أحد المحامين «على زعمه»، أن جميع الإجراءات تمت بأمر من النيابة وهو في عهدتها، وأن ما ذكر غير ذلك ليس صحيحا، موضحا أن الوزارة حريصة على توفير جميع الضمانات القانونية والصحية لجميع المتهمين.

وقال الصالح عبر حسابه في «تويتر» «ادعى النائب شعيب المويزري في بيانه عدم ردي على ما قاله النائب د. عادل الدمخي، وأرفق فيديو من الجلسة بشأن الضابط المذكور، وتقديرا للمواطنين وردا على تساؤلاتهم، فلا بأس من التأكيد مجددا على ما ذكرته من ان جميع الإجراءات تمت بأمر من النيابة وهو في عهدتها، وما ذكر غير ذلك ليس صحيح».

وفيما يخص أحد المحامين، قال: «هو مرتبط بقضية أخرى تحت رقم (2020/1942) حصر العاصمة، وامتثالا لأمر النائب العام بجعل التحقيق في القضية سريا فلن اتطرق لاي تفاصيل فيها، علما بأن النيابة هي من اصدرت امر ضبطه واحضاره، ونحن حريصون على توفير كل الضمانات القانونية والصحية لجميع المتهمين».

من جانب آخر نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لاحد المقاطع الصوتية حول وجود عملية خطف واختفاء لاحد الضباط والمحامين من الشارع.

واكدت أن ما ذكر على خلاف الواقع موضحة تطبيقها للقانون وأن جميع الاجراءات المتخذة تمت بمعرفة وأمر النيابة وفقا لقضايا سطرت وقيدت وحقق بها وصدر قرار بشأنها بناء على القضية رقم (2020/30) حصر أمن الدولة والقضية رقم (2020/1942) حصر العاصمة. واضافت ان «الداخلية» تدعو الى عدم الالتفات لتلك الاقاويل غير الصحيحة وتهيب بالجميع تحري المعلومات من مصدرها في الوزارة.

وشددت على ان رجال الضبطية هم ابناء المجتمع وهم حريصون كل الحرص على تطبيق القانون وصونه.

من جانبها، نفت رئاسة الأركان العامة للجيش ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة مؤكدة ان مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه.

واهابت الرئاسة في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجميع ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية المتمثلة بالمديرية.