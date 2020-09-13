هيكلة إدارية واسعة مطلع 2021

الأولى

كشفت مصادر موثوقة عن أن الحكومة تنوي القيام بعملية هيكلة ادارية واسعة بداية العام المقبل، عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الأمة 2020، مع توقعات بأن يشهد التشكيل الحكومي تغييرات على مستوى التوسع في استحداث وزارات مسؤولة عن الملف الاقتصادي. (طالع ص 07)

وقالت المصادر لـ «النهار» إن تلك الهيكلة ستشهد ظهور مناصب جديدة، واختفاء أخرى بناء على الاحتياجات التي تتطلبها تلك المرحلة، والتي تستهدف القضاء على فوضى الفساد، وحسم القضايا المنظورة، وسرعة البت بها دون ابطاء، تحقيقاً لمبدأ العدالة وحماية للمال العام.

وبينت أنه وفي اطار محاربة الفساد وتنفيذ رؤية 2035، فان نفضة مرتقبة ستطال بعض الجهات الرقابية لتعزيز دورها في كشف تجاوزات المال العام، مع اعادة النظر في الاستثمارات الحكومية محلياً بالزيادة في بعضها والخفض في أخرى، والتركيز على الاستثمارات الطبية في المرحلة المقبلة كونها الأكثر جدوى والأعلى عائداً.

واستدركت بالقول أن النهج الحكومي المتزامن مع أزمة كورونا، سيختلف تماماً عما كان مطبقاً قبلها، حيث سيتم تغيير ثقافة وبيئة العمل بشكل جذري مع التوسع في تطبيقات الأونلاين وانجاز المعاملات عن بعد.

وتحدثت المصادر عن توسيع عمليات التدوير بين القيادات، وتفعيل التشريعات والقوانين ذات العلاقة بكبح الشبهات.