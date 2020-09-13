لا مناعة لمتعافي «كورونا».. والإصابة قد تستمر أشهراً

الأولى

يبدو أن فيروس كورونا الذي حير الدنيا وارهق العالم كله يأبى الا ان يثير مزيدا من الخوف والفزع، فكلما تقدم العلماء خطوة الى الامام من اجل انهائه والقضاء عليه من خلال البحث عن مصل واق او علاج ناجح له، ظهر ما يثبت ان الفيروس مصر على المواجهة، غير عابئ بما ينشر هنا او يكتب هناك عن قرب تطويقه والانتصار عليه.

الجديد في موضوع كورونا هو ظهور بيانات عالمية تشير إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص المصابين بـ Covid الطويل يعانون من أعراضه عدة أشهر، اذ قال البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يقود تطبيق Covid Symptom Study، إن 60 ألف شخص مرضى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وبينما يعاني بعضهم من شكل خفيف من المرض، أصيب آخرون بشكل خطير.

وعلى الصعيد المحلي كانت المحامية سناء الشمري مثالا واضحا على ان الفيروس قد يستمر مع المريض فترات طويلة، وانه ليس صحيحا ان من اصيب به يكتسب مناعة منه، اذ قالت في تغريدة لها: حتى لا يقال لكم ان الفيروس ما يستمر لفترة طويلة، هذا هو مستمر معاي من شهر 6 وحتى شهر 9 الحالي.

وبينت الشمري ان مسحة اجريت لها في 28 يونيو الماضي وجاءت النتيجة ايجابية، وانها منذ ذلك التاريخ فاقدة حاستي التذوق والشم، موضحة ان اخر مسحة اجريت لها كانت في 11 سبتمبر الحالي وكانت نتيجتها ايجابية ايضا، وتساءلت: هل الفيروس يتجدد ثم يعود أم ان من يصاب به لا يكتسب أي مناعة؟

وبتطابق البيانات العالمية مع تلك الحالة المحلية يتضح ان الفيروس ماض في المواجهة وان الاجراءات الاحترازية يمكن ان تستمر طويلا وربما تزيد كثيرا.

وقال سبيكتور وهو أستاذ في كينجز كوليدج لندن إن التطبيق يشير إلى أن حوالي 300 ألف شخص ظهرت عليهم الأعراض منذ أكثر من شهر، والبعض كانوا يتمتعون بالصحة في السابق لكنهم الآن بحاجة إلى كراسي متحركة. وزاد وفقا لتقرير جريدة The sun: ان هناك خطرا كبيرا اذ قد ينتهي الأمر إلى نسيان هؤلاء الأشخاص. في الوقت ذاته حددت إرشادات جديدة نُشرت على موقع الحكومة البريطانية، بعض الآثار طويلة المدى التي ظهرت على أشخاص أصيبوا بالفيروس، لافتة الى أن حوالي 10? من حالات Covid-19 الخفيفة الذين لم يتم إدخالهم إلى المستشفى أبلغوا عن أعراض استمرت أكثر من 4 أسابيع، كما أبلغ عدد من الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى عن استمرار الأعراض لمدة 8 أسابيع أو أكثر.

وتقول هيئة الصحة العامة في إنكلترا NHS إن المشاكل الصحية المستمرة التي تم الإبلاغ عنها عقب مرض كوفيد -19 الحاد تشمل أعراضا وحالات تنفسية مثل السعال المزمن وضيق التنفس والتهاب الرئتين والتليف وأمراض الأوعية الدموية الرئوية وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ضيق الصدر والتهاب عضلة القلب الحاد وفشل القلب وفقدان أو تغير حاسة الشم والذوق لفترة طويلة بالاضافة الى مشاكل الصحة العقلية بما في ذلك الاكتئاب والقلق والصعوبات المعرفية والاضطرابات الالتهابية مثل الألم العضلي أو متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة أو الضمور العصبي واضطراب الجهاز الهضمي مع الإسهال والصداع المستمر والتعب والضعف والأرق وضعف الكبد والكلى واضطرابات التخثر والتجلط وتضخم العقد اللمفية والطفح الجلدي.