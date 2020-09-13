الوظائف الإشرافية في «التربية».. مكانك راح

الأولى

في موازاة ما تعانيه وزارة التربية من الوساطة والتدخل في توزيع من اجتازوا مقابلات الوظائف الاشرافية على المناطق التعليمية بكل مراحلها الدراسية، تبرز على السطح مشكلة قائمة الانتظار التي تؤرق الناجحين في مقابلات الوظائف الاشرافية قبل اكثر من عامين سواء من رؤساء أقسام او مديري مدارس او مساعدي مديري المدارس او المراقبين ومديري الادارات بالإضافة إلى المشرفين والموجهين الفنيين والموجهين الاوائل باعتبار ان قوائم الانتظار تجبرهم على البقاء ربما 10 سنوات، نظرا للتكدس الحاصل في بعض التخصصات.

ويعد متخصصو التربية الاسلامية ورياض الاطفال والاجتماعيات الاكثر عددا والاطول انتظارا بالنسبة لبقية التخصصات، اذ يتطلب الامر الانتظار إلى ما يصل الى 10 سنوات حتى ينال المرشح الوظيفة الاشرافية، بينما يعد متخصصو المواد العلمية الاقل عددا باعتبار انها تكاد تخلو من المواطنين، الامر الذي يعطي صاحبها فرصة أكبر للحصول على الوظيفة في اقل مدة، اي في سنة أو سنتين.

وبين المدة الطويلة والمدة القصيرة، ترى أوساط تربوية ضرورة النظر الى هذا الملف وأخذه بعين الاعتبار ليمنح الناجحون في المقابلات الاشرافية بدلاتهم قبل ممارسة مهام اعمالهم الجديدة. وقالت: ان بقاء المعلم منتظرا بضع سنين حتى ينال الوظيفة الاشرافية يقتل فيه الطموح، ويقلص رغبته في العطاء خصوصا وهو يرى اقرانه في التخصصات الاخرى يسبقونه باعوام ويتجاوزونه في الوظائف التالية، بينما يبقى هو اسير الانتظار الممل الطويل.

وزادت: ان بامكان وزارة التربية اذا ارادت الخير للمعلمين والمتعلمين ولسائر اركان العملية التعليمية ان تحل تلك المشكلة من خلال منح الناجحين في مقابلات الوظائف الاشرافية مستحقاتهم المالية فور اجتياز المقابلات ليكون لانتظارهم مقابل مادي يشعرهم بانهم في بؤرة شعور الوزارة وليسوا منسيين، كما ان بامكان الوزارة ان تلحق الناجحين بوظائفهم الجديدة ليعملوا جنبا الى جنب مع زملائهم القدامى يكتسبون منهم الخبرة والتجربة ويخففون عنهم في الوقت ذاته عبء العمل، لتتواصل الاجيال ويسلم السابق للاحق راية الوظيفة الاشرافية من دون ان يكون هناك اي خلل او تغيير.

وختمت بقولها: القضية سهلة وليست مستعصية على الحل او العلاج ولكنها تحتاج الى اذان صاغية من قبل المسؤولين والى قرار سريع لا يؤخره التردد ولا يمنعه التسويف.