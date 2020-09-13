ألف معلم ومعلمة عالقون في الخارج

الأولى

تقدم النائب اسامة الشاهين باقتراح برغبة نص على منح اولياء الأمور (250) دينارا عن كل ابن يدرس في المراحل الدراسية الالزامية.

وقال في مقدمة اقتراحه: «ان قرار التعليم عن بعد سيتسبب في اعباء مالية اضافية على اولياء الأمور، حيث يتوجب عليهم توفير اجهزة كمبيوتر او لاب توب وطابعة وشبكة انترنت سريعة، خاصة اذا كان في البيت اكثر من طالب لذلك لا بد من دعمهم ماديا».

من جانب آخر تبحث وزارة التربية عن مخرج لحل مشكلة المعلمين العالقين في الخارج بسبب تداعيات جائحة «كورونا» وما آلت اليه الظروف الطارئة بحظر الطيران عن 32 دولة.

وعلمت «النهار» ان الوزارة تنسق مع السلطات الصحية للخروج بحل يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية، لاسيما ان اجمالي العالقين في الخارج يصل الى 1000 معلم ومعلمة. وأشارت مصادر الى ان وزارة التربية تتطلع الى فك حظر الطيران عن الدولة المعنية او الخروج بقرار من السلطات الصحية يستثني العالقين من العودة الى الكويت بشكل مباشر على ان يقضوا فترة الحجر الصحي في الفنادق المحلية على نفقاتهم الخاصة.

من جانب آخر كشفت مصادر تربوية مطلعة، ان وزارة التربية بصدد الاعلان عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام منطقة تعليمية ومدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص لفتح باب التنافس بين من تنطبق عليهم الشروط، مرجحة ان يخلو هذا الاعلان من الشرط التعليمي لاعطاء فرص التنافس على المناصب الشاغرة بين جميع شرائح الموظفين ذوي الكفاءة من الاداريين واصحاب التخصص التربوي.

من جانب آخر، اعلنت وزارة التربية، ممثلة في ادارة التوريدات والمخازن الانتهاء من توزيع جميع كتب المرحلة الثانوية على 3 مناطق تعليمية، مشيرة الى ان العمل جارٍ لاستكمال التوزيع على بقية المناطق.