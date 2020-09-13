العثور على جثة مروة في خزان الماء بمنزلها

الأولى

عثرت الاجهزة الامنية على جثة الطفلة «مروة» البالغة من العمر 6 سنوات في خزان ماء بمنزلها بمنطقة الواحة وذلك بعد رحلة بحث استمرت 24 ساعة عنها شاركت فيها فرق أمنية وأخرى شعبية. وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادثة بعد استدعاء رجال الادلة الجنائية لموقع الحادث ونقل الجثة لفحصها.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت في وقت سابق امس أن مواطنا تقدم ببلاغ إلى مخفر شرطة الواحة يفيد بتغيب ابنته مروة (6 سنوات) من المنزل في منطقة الجهراء عصر يوم اول من امس الجمعة مساء في نفس منطقة الواحة وتم تسجيل قضية رقم 3/2020 تغيب.

واوضحت أن وزارة الداخلية بجميع اجهزتها الامنية المختصة كثفت عمليات البحث والتحري لسرعة العثور على الطفلة المفقودة.

