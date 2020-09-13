«الائتمان» يحقق أرباحاً بقيمة 72 مليون دينار

الأولى

اعلن بنك الائتمان امس تحقيقه ارباحا صافية بلغت حوالي 72?5 مليون دينار في السنة المالية (2019/2020) بزيادة قدرها 12?9 مليون دينار عن السنة المالية السابقة.

وأوضح البنك في بيان صحافي انه استمر في تحقيق أرباح صافية منذ السنة المالية (2011 /2012) وعلى مدى تسع سنوات متتالية مضيفا «ان الأرقام والبيانات المالية توكد بشكل واضح الحصافة في إدارة محفظة البنك بشكل متوازن». وبين ان الإيرادات المتحققة خلال السنة المالية الماضية بلغت حوالي 110?7 ملايين دينار في حين بلغت المصروفات حوالي 38 مليون دينار.

وأكد البنك حرصه على البقاء في صدارة الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة الأكثر التزاما بقواعد الحوكمة المالية، لافتا إلى سعيه الدائم والمستمر للالتزام بأعلى معايير الحوكمة وتطبيق قيم الافصاح والشفافية والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.