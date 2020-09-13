ترامب: علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والبحرين

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل اسرائيل ومملكة البحرين الى اتفاق تاريخي لاقامة علاقات كاملة بينهما. وقال ترامب في تغريدة نشرها على توتير «الدولة العربية الثانية التي تبرم اتفاق سلام مع اسرائيل في 30 يوما».وقال بيان اميركي بحريني اسرائيلي مشترك، ان الرئيس ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدثوا وتمت الموافقة على اقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين اسرائيل ومملكة البحرين. وتابع البيان «هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط ان فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة سيواصل التحول الايجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة».

وقال ترامب «النبأ السار هو ان لدينا العديد من الدول الأخرى الآن في الشرق الأوسط تريد ان تكون في هذا، وهذا يعني السلام... لأنهم سئموا القتال» وأضاف «يمكنني ان ارى الأمور بشكل ايجابي في النهاية مع ايران اعتقد ان كل هذا يمكن ان ينجح جيداً وأعتقد ان الكثير من الأشياء العظيمة ستحدث». وتابع «بعد ذلك يمكننا ايضاً مناقشة الفلسطينيين» معرباً عن اعتقاده ان «الفلسطينيين سينتهي بهم الأمر بفعل شيء سيكون ذكياً جداً بالنسبة لهم» ومضى الرئيس الأميركي قائلا «أستطيع ان ارى الكثير من الأشياء الجيدة تحدث فيما يتعلق بالفلسطينيين، وهو امر سيكون رائعاً حقاً، سواء كنت في صفهم ام لا..يريد الناس ان يروا كل ذلك ينتهي بسرعة».

في المنامة قالت وكالة انباء البحرين ان عاهل البلاد اكد على ضرورة التوصل الى اتفاق سلام عادل ودائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين قائم على حل الدولتين، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وفي اول تعليق له على اعلان ترامب قال نتانياهو ان «الحبل على الجرار» وأضاف في تغريدات متواترة عبر حسابه في تويتر «مرت 26 عاماً منذ اتفاقية السلام الثانية التي ابرمناها مع دولة عربية وحتى ان توصلنا الى اتفاقية سلام ثالثة ومرت ليس 26 عاماً، بل 29 يوماً منذ توصلنا الى اتفاقية السلام الثالثة وحتى توصلنا الى اتفاقية السلام الرابعة مع دولة عربية والحبل على الجرار» حسب تعبيره. واعتبر ان «هذا عصر جديد من السلام. السلام مقابل السلام. الاقتصاد مقابل الاقتصاد» موضحا «لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن السلام سيستثمر فينا وسيؤدي الى استثمارات كبيرة جداً في الاقتصاد الاسرائيلي وهذا مهم للغاية».

ومن المقرر ان يلتقي ممثلي الامارات والبحرين واسرائيل في واشنطن، الثلاثاء المقبل، لتوقيع اتفاقات تطبيع العلاقات بينها، في تقليد على طريقة توقيع اتفاق السلام بين مصر واسرائيل في 1979.

وأكد وزير خارجية مملكة البحرين د.عبداللطيف الزياني، اهمية الخطوة التاريخية التي قام بها الملك حمد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بجهود بارزة من ترامب للتوصل الى اعلان سلام مع اسرائيل. وقال في تصريح صحافي ان مملكة البحرين تشدد على اهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول الى حل عادل واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لانهاء النزاع الفلسطيني الاسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني واصفاً هذه الخطوة بأنها خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية.

