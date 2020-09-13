الأردن: لا سلام دون زوال الاحتلال

عربيات ودوليات

عمان - الوكالات: أكد وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي، ان «التغيير المطلوب والخطوة الأساسية» لتحقيق اتفاق السلام بالشرق الأوسط «يجب ان يأتيا من (قبل) اسرائيل» عبر «زوال الاحتلال» وذلك في معرض تعليقه على اعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين واسرائيل.

وأضاف الصفدي، في بيان للخارجية الأردنية، ان على اسرائيل «وقف اجراءاتها التي تقوض حل الدولتين وتنهي الاحتلال اللاشرعي للأراضي الفلسطينية».

وأكد الصفدي ان «أثر اتفاق تطبيع العلاقات البحرينية - الاسرائيلية وكل اتفاقات السلام مع اسرائيل يعتمد على ما ستقوم به اسرائيل، فان بقي الاحتلال واستمرت اسرائيل في اجراءاتها... سيتفاقم الصراع وسيتعمق ولن تنعم المنطقة بالسلام العادل الذي تقبله الشعوب ويمثل ضرورة اقليمية ودولية». وقال الصفدي ان السلام «لن يكون شاملاً ودائماً الا اذا قبلته الشعوب وتبنته، وذاك شرطه تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

