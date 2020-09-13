فلسطين تستدعي سفيرها في البحرين «فوراً»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي استدعاء «فوريا» للسفير الفلسطيني في البحرين، بعد اعلان الرئيس الأميركي توصل المملكة واسرائيل الى اتفاق سلام واقامة علاقات دبلوماسية بينهما. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» ان استداء السفير يأتي «للتشاور ومن اجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال» وكانت السلطة الفلسطينية اعلنت رفضها للاعلان الثلاثي الأميركي البحريني الاسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين اسرائيل والبحرين ووصفته بأنه «خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية» حسبما اوردت وكالة «وفا» واعتبرت السلطة الفلسطينية «الخطوة دعماً لتشريع جرائم الاحتلال الاسرائيلي»، وأنها تنظر اليها «بخطورة بالغة اذ انها تشكل نسفاً للمبادرة العربية للسلام» وقالت السلطة الفلسطينية انها «لم ولن تفوض احدا للحديث باسمها» مؤكدة ان السلام «لن يتحقق الا بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية كافة».

