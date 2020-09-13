السيسي: خطوة مهمة لإرساء الاستقرار والسلام

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انه يثمن «خطوة البحرين واسرائيل المهمة» لاقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

وقال السيسي على تويتر ان الاتفاق، الذي اعلن الجمعة سيساعد في «ارساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية».

ووصف الرئيس المصري اتفاق السلام بـ«الخطوة التاريخية». وذكر السيسي في تغريدته على حسابه الرسمي في تويتر «تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأميركية والبحرين واسرائيل بشأن التوافق حول اقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين واسرائيل. اثمن هذه الخطوة الهامة نحو ارساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية».

وأكد الرئيس المصري في اتصال هاتفي مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ان معاهدة السلام بين البحرين واسرائيل ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.

