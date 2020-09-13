موسكو: لبنان ليس سورية «ولا ننوي لعب دور أساسي»

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: نفى السفير الروسي المنتهية مهامه في لبنان الكسندر زاسبكين ما يشاع عن نية بلاده لعب دور اساسي في لبنان معتبرا ان المزاعم من هذا القبيل تستخدمها واشنطن لتثبيت وجودها.

وفي حوار تلفزيوني قال زاسبكين «سورية شيء مصيري بالنسبة لنا ولها قيمة استراتيجية كبيرة لروسيا اما لبنان فنحن نقول اننا نريد له توازنا داخليا وخارجيا والمزعج بالنسبة لنا هو الخطوات الأميركية خلال الفترة الأخيرة من العقوبات واليوم كذلك في سياق تشكيل الحكومة» وأضاف «لا نوايا لروسيا ونحن غير قادرين على ان نلعب دورا اساسيا في لبنان وهذا التهويل كان نوعا من التخويف من قبل اميركا من ان روسيا والصين ستأتيان وستبسطان سيطرتهما..هذا كله لتثبيت الوجود الأميركي» ووصف زاسبكين الدور الفرنسي بأنه «مسهّل» لأنه «بعد الحديث بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين بعد طرح المبادرة الفرنسية، كان الموقف الروسي ايجابيا من شرح المبادرة وما هي خطواتها، ونحن نرحب بها».

في غضون ذلك قالت مصادر سياسية لبنانية ان البلاد تواجه مهمة شاقة للوفاء بتعهد الزعماء السياسيين للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باعلان حكومة جديدة الأسبوع المقبل وذلك بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حلفاء لحزب الله ما ادى الى تعقيد الموقف.

وسيوجه اي تأخير ضربة للمبادرة الفرنسية الهادفة لانتشال لبنان من اسوأ ازماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وحذرت فرنسا من ان لبنان قد يختفي ما لم ينفذ الاصلاحات.

ويسعى رئيس الوزراء المكلف مصطفى اديب، الذي رشحه الساسة اللبنانيون المتنازعون تحت ضغط فرنسي يوم 13 أغسطس الى الاعلان عن الحكومة الجديدة خلال اسبوعين ليبدأ بعده في تنفيذ الاصلاحات التي نصت عليها خارطة طريق فرنسية.

وقالت المصادر ان من المحتمل مع ذلك اعلان الحكومة في الأيام القليلة المقبلة وقد تكون المصاعب اكبر في ظل معاناة لبنان من انهيار مالي وتداعيات الانفجار الكارثي بمرفأ بيروت يوم الرابع من اغسطس. وذكرت ثلاثة مصادر سياسية مطلعة ان المهمة المعقدة في الأصل ازدادت صعوبة باعلان الولايات المتحدة عقوبات على مساعد كبير لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وكذلك على سياسي مسيحي.

ويأخذ تشكيل الحكومة اللبنانية في العادة عدة اشهر في التفاوض على تقسيم الحقائب الوزارية بين الفصائل المسيحية والمسلمة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مستشار بري ووزير المالية السابق علي حسن خليل، والسياسي المسيحي وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس. ويعتقد بعض المراقبين ان العقوبات الأميركية والتهديد بالمزيد يمكن ان تحفز على تشكيل الحكومة مشيرين الى ان ذلك سيجعل حلفاء حزب الله ومنهم زعماء التيار الوطني الحر الذي ينتمي اليه الرئيس ميشال عون اكثر تعاونا.

وتقول مصادر سياسية ان اديب الذي يسعى لتشكيل حكومة خبراء لتنفيذ الاصلاحات قال انه سيتنحى اذا عجز عن المضي قدما وفقا للخطة.

