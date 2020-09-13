مصر.. مكافأة وهدايا بالجملة لـ«سيدة القطار»

عربيات ودوليات

اتخذت هيئة السكك الحديد المصرية قرارات جديدة تنص على حق المجندين وأمناء الشرطة والمساعدين في مجانية استخدام القطارات. ونصت القرارات على عدم دفع اي شيء اذا كان يرتدي الزي الرسمي، وفي حالة عدم ارتدائه يظهر وثيقة الهوية التي تثبت انتماءه لسلك الشرطة او الجيش. ويأتي هذا الاجراء بعد واقعة تمثلت في اهانة مجند بالجيش في احد القطارات، واجباره على دفع ثمن تذكرة القطار بقيمة 22 جنيها. وبعد ظهور فيديو وثق الحادثة فتحت وزارة النقل تحقيقا مع الشخصين، اللذين تشاجرا مع المجند لعدم دفعه تذكرة ومحاولتهما انزاله من القطار.

في المقابل، اعلن المجلس القومي للمرأة تعيين السيدة «صفية ابراهيم» المعروفة اعلاميا بـ«سيدة القطار» عضوة في المجلس بمحافظة الغربية، تقديرا لموقفها الشجاع ودفاعها عن مجند تعرض لاهانة على يد موظف بأحد القطارات. كما ارسلت رئاسة الجمهورية هدية لها عبارة عن هاتف محمول آيفون 11، كما ارسل لها مجندون خاتم ذهب، وأهداها احد رجال الأعمال رحلة عمرة فور فتح رحلات العمرة، كما قرر وزير النقل منحها اشتراكا سنويا مدى الحياة. وكان المصريون تداولوا خلال الساعات الأخيرة، فيديو يظهر موظف قطار وهو يهين مجندا لم يستطع دفع اجرة القطار كاملة، حتى وصل الأمر الى محاولة الامساك بشارته العسكرية على كتفه. ويظهر الموظف في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، وهو يطلب من المجند خلع الكمامة، قبل ان يبدأ في توبيخه وسط الركاب، وعندما هم المجند بالنزول من القطار، منعه موظف آخر وحاول اجباره على دفع الأجرة، وهنا تدخلت السيدة المصرية ومنعته من النزول، ودفعت الأجرة نيابة عنه.

وقد اصدر الجيش بيانا على صفحته على موقع فيسبوك شكر فيه السيدة على موقفها من المجند، وأكد ان ما فعلته تعبير عن اصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والانسانية والأمومة.

من جانبه، اعلن كامل الوزير، وزير النقل معاقبة عادل فاروق عبدالهادي، رئيس القطار، بخصم اجر 50 يوما من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة، ومعاقبة عادل صلاح عبدالمنعم، مشرف القطار، بخصم اجر 15 يوماً من راتبه. كما اصدر الوزير قرارا باستبعاد الشخصين عن العمل بقطارات الركاب، وتشغيلهما بقطارات نقل البضائع، وتحرير محضر شرطة لهما لعدم ارتدائهما الكمامة الطبية، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه. بالاضافة الى تحويل الشخصين الى الكشف الطبي على المخدرات والكشف الطبي النفسي.

