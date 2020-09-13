العراق: سرقة 90 % من أموال الدولة في كل الوزارات

عربيات ودوليات

كشفت لجنة النزاهة النيابية في العراق أنها تمتلك ملفات فساد بشأن جميع الوزارات العراقية، وأنها ستقدمها إلى اللجنة المختصة بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

وقالت عضو اللجنة، النائب عالية نصيف لوكالة الأنباء العراقية، إن «لدى لجنة النزاهة النيابية ملفات أطلقت عليها (الملفات التسعينية) في جميع وزارات الدولة التي حصلت فيها عقود».

وأوضحت نصيف أن «المقصود بالعقود (التسعينية) هي دفع أموال من الدولة بقيمة 90% من العقد و10% فقط للتنفيذ، فيتم عبر ذلك سرقة الـ 90% وتهريب أموال الدولة».

وأشارت نصيف إلى «استعداد لجنة النزاهة النيابية للتعاون مع اللجنة المشكلة، ووضع خبراتها ومعلوماتها من أجل مكافحة الفساد» مشيرة إلى أن «تشكيل هذه اللجنة جاء بسبب الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد، وأن لجنة النزاهة النيابية تستبشر خيرا بها من أجل التخلص من آفة الفساد». وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

على صعيد اخر قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، قال «تعرضنا لهجمات نيران غير مباشرة حول قواعدنا وضدها في النصف الأول من هذا العام أكثر مما حصل في النصف الأول من العام الماضي» وقال خلال مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز» أثناء سفره في الشرق الأوسط تابع ماكنزي «إن الهجمات لم تسقط قتلى، وهذا شيء جيد، لكنهم مستمرون».

وجاءت تصريحات ماكنزي بعد ساعات فقط من إعلان واشنطن أن الولايات المتحدة ستقلص وجودها في العراق بمقدار النصف تقريبًا بحلول نهاية سبتمبر، مع مغادرة حوالي 2200 جندي للبلاد وقال مسؤول دفاعي إن وتيرة الهجمات زادت خلال 2019 لكن العدد الإجمالي للصواريخ في كل هجوم أقل بشكل عام.

وقال ماكينزي «نعلم أن لديهم أنظمة أسلحة جيدة جدًا ولا يستخدمون أنظمة الأسلحة المتطورة الخاصة بهم إنهم يستخدمون أشياء مثل الصواريخ عيار 107 مليمترات وقذائف الهاون والتي ليست متطورة مثل بعض أنظمة الأسلحة الأخرى لديهم» واضاف ماكنزي إن هدف إيران هو إجبار الولايات المتحدة على مغادرة المنطقة وقال إن طهران بدأت تنتهج السبل السياسية هذا العام بما في ذلك محاولة التأثير على الحكومة العراقية لمطالبة الأميركيين بالمغادرة. وقال ماكنزي «من الواضح الآن على الأقل بالنسبة لي أن هذا الحل لن يكون مثمرا لهم لأن حكومة العراق ترى فوائد الحفاظ على علاقة أمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، مع الناتو ومع شركائنا في التحالف».

