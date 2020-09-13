الكاظمي في كردستان.. رسالتان للداخل والخارج

عربيات ودوليات

وصف المحلل السياسي العراقي علي البيدر، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إقليم كردستان بأنها خطوة مهمة في عمق العلاقة بين المركز والإقليم.

وقال البيدر في تصريح لـ«النهار» إن «الكاظمي يحاول تصفير الأزمات والمشاكل الداخلية للإنتقال إلى المحيط الإقليمي والدولي بقرار عراقي وطني موحد»، مشيراً الى ان «زيارة رئيس الوزراء إلى الإقليم تحمل رسالتين: الأولى إلى القوى السياسية في الإقليم حيث يؤكد على حسن نية الحكومة الاتحادية في الوقوف إلى جانب الإقليم لتجاوز جميع مشاكله، الرسالة الثانية للجميع وهي ان العراق واحد موحد وان الحكومة مهتمة بكافة مناطق العراق وتعزيز الوحدة الوطنية». ودعا البيدر رئيس الوزراء إلى استثمار الدعم الدولي للعراق وتسخير هذا الدعم لتنفيذ برنامجه الإصلاحي.

واعتبر المحلل السياسي العراقي انه «عندما يتمكن العراق من استعادة عافيته السياسية وتوحيد قراراته بالإجماع الوطني فإنه قادر على يكون محطة إيجابية لإلتقاء الفرقاء الإقليميين والدوليين بسبب ما يتمتع به من أبعاد إستراتيجية وعلاقات تسمح له بأخذ هذه المكانة».

